Mafia la vera storia della cattura di Brusca e Provenzano nella web-serie del Coisp | per dire basta a mitologia e epica dei boss

Da secoloditalia.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Coisp ha presentato una web-serie che racconta le operazioni di cattura di Brusca e Provenzano, due boss mafiosi, ripercorrendo quegli anni attraverso immagini e testimonianze. La narrazione si concentra sui momenti chiave delle operazioni di polizia e sulle risposte dello Stato di fronte alla criminalità organizzata. La serie mira a offrire una versione diretta e senza mitologie delle vicende giudiziarie.

«Così lo Stato ha risposto alla mafia»: non è un lancio promozionale, ma il contorno narrativo con cui il Coisp lancia la web-serie sulle catture di Brusca e Provenzano e riavvolge il nastro, tornando a quegli anni in cui c’erano le sirene, certo. Ma c’erano soprattutto le macerie. C’era il fumo nero delle autobombe che rendeva l’aria irrespirabile, oscurava il sole di Palermo, e sporcava il tricolore che, sempre più spesso, scivolava sulle bare di giudici e poliziotti ridotto quasi a sudario di resa ormai inutile a coprire tragedie e sangue. Erano gli anni in cui la piovra pensava di aver vinto, anzi: di aver avvinto nei suoi tentacoli uno Stato messo all’angolo, pronto a trattare o a fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

