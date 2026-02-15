Volodymyr Zelensky ha annunciato che l’Ucraina richiede una garanzia di sicurezza di almeno vent’anni dagli Stati Uniti prima di firmare un accordo di pace con la Russia. La richiesta nasce dal timore che l’Ucraina possa tornare a essere vulnerabile in futuro, soprattutto in vista dei prossimi colloqui con Mosca e Washington. Zelensky ha spiegato che questa tutela temporale è fondamentale per proteggere il paese da eventuali future minacce. La questione sarà al centro delle discussioni previste per la prossima settimana.

In vista dei colloqui con Russia e Stati Uniti, della prossima settimana, Volodymyr Zelensky. Ha dichiarato di volere garanzie di sicurezza da questi ultimi di almeno vent’anni per il suo Paese, prima di poter firmare qualsiasi accordo di pace. Intervenendo sabato a Monaco di Baviera, il presidente ha anche chiesto una data precisa per l’adesione dell’ Ucraina all’ UE. Il leader ucraino spera che «gli incontri trilaterali della prossima settimana siano seri, concreti e utili per tutti noi, ma, onestamente, a volte sembra che le parti parlino di cose completamente diverse». «Gli americani tornano spesso sul tema delle concessioni e troppo spesso queste si discutono solo nel contesto dell’Ucraina, non della Russia», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Ucraina vuole una garanzia di sicurezza di vent’anni anni dagli Stati Uniti per firmare l’accordo di pace con la Russia

Gli Stati Uniti hanno fissato una scadenza a giugno per trovare un accordo tra Ucraina e Russia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.