Un invito a scoprire i concittadini rom e a rafforzare l’identità culturale attraverso incontri e condivisione. Le parole evocano un’immagine di percorsi stretti e segreti nascosti, fino al momento in cui un incontro improvviso rivela nuove prospettive. Le frasi suggeriscono un viaggio tra tradizioni, paure e momenti di confronto, in un continuo scambio tra chi vive e chi ascolta.

"Nei sentieri costretti in un palmo di mano, i segreti che fanno paura, finché un uomo ti incontra e non si riconosce e ogni terra si accende e si arrende la pace". È un verso di Khorakhanè di De André, inno alla libertà e alla dignità del popolo rom. A tradurre il testo in romanes Giorgio Bezzecchi, mediatore culturale di origine sinti. Lo ha ricordato lui stesso alla presentazione della “Terza settimana per la promozione della cultura romanì e il contrasto all’ antiziganismo “, che si terrà fino al 19 aprile, voluta dal Comune con l’Unar e il Museo del viaggio Fabrizio De André per celebrare la Giornata internazionale dei Rom e Sinti, istituita per ricordare il primo congresso mondiale del 1971 e promuovere diritti e dignità di queste comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Venite a conoscere i concittadini rom. Così favoriamo l’identità culturale"

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"Il diritto di mugugno è garantito, ma poi venite a fare festa con gli alpini". Parola delle penne nere. Dall'8 al 10 maggio Genova ospiterà la 97esima adunata nazionale degli Alpini, il motto è "Un faro per il futuro dell'Italia". E allora a un mese di distanza scatta il - facebook.com facebook