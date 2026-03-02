Il Partito Democratico critica la proposta di legge presentata dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla, che riguarda la regolamentazione degli equini. La legge intende riconoscere alcune norme sul trattamento e sulla tutela degli animali, ma il Pd sostiene che si tratti di un attacco all’identità culturale legata alla tradizione e alla storia delle comunità locali. La discussione sulla proposta prosegue in Parlamento.

"La proposta di legge presentata dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla, che mira a riconoscere gli equini come animali di affezione vietandone la macellazione, il consumo della carne e l’utilizzo in manifestazioni storiche come i palii, rappresenta un grave attacco all’identità culturale del Paese in generale e della Toscana in particolare". È quanto afferma Silvio Franceschelli, senatore Pd. "Non si difende il benessere animale – afferma – imponendo divieti generalizzati e ideologici che cancellano le specificità territoriali: lo si tutela con norme mirate, controlli rigorosi e investimenti nel miglioramento delle condizioni di vita degli animali, senza stravolgere l’identità dei luoghi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Legge sugli equini, il Pd accusa: "Attacco all’identità culturale"

