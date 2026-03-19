Venite in caserma è importante Così i ladri svaligiano ville e alloggi

A Voghiera e nei comuni vicini, i ladri utilizzano un messaggio che invita a recarsi in caserma, presentandolo come un modo per risolvere problemi. Contestualmente, si stanno verificando truffe sempre più elaborate, con le vittime che vengono attirate da questo tipo di inviti per poi essere derubate. La scena si ripete in diverse zone, coinvolgendo abitazioni e ville.

Nuove truffe sempre più ingegnose a Voghiera e nei comuni limitrofi. Un messaggio ingannevole come esca. Il fenomeno delle truffe vede ogni anno una sua mutazione. Sono diverse le metodologie attuate dai malviventi, per far cadere in trappola le proprie vittime. Sul territorio, appunto, i casi di truffa coinvolgono numerose persone indipendentemente dall’età. E infatti, nei giorni scorsi i carabinieri di Voghiera, sempre più impegnati ad affrontare i raggiri, hanno ricevuto numerose segnalazioni effettuate dai cittadini. Il fattore scatenante è un messaggio ricevuto sul cellulare della vittima, che recita: "La S.V è invitata a recarsi presso la caserma dei Carabinieri di Voghiera, negli orari indicati dall’ufficio, per importanti ed urgenti comunicazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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