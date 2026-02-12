Il buco nel registro elettronico su Google documenti di identità di chi lavora nelle scuole | il caso Nuvola

Questa mattina è scoppiato un caso che riguarda la sicurezza dei dati nelle scuole italiane. Documenti e dati sensibili di docenti e personale scolastico sono stati trovati su Google, caricati su Nuvola, il sistema di gestione delle scuole. La scoperta ha allarmato molti, perché quei documenti sono esposti a rischi di accesso non autorizzato. La situazione mette in discussione la tutela della privacy di chi lavora nelle scuole e solleva dubbi sulla gestione delle informazioni sensibili.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.