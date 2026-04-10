Veglia di preghiera a Ponticelli per Fabio 20 anni tragicamente scomparso

A Ponticelli si è svolta una veglia di preghiera in ricordo di Fabio, un ragazzo di 20 anni deceduto in circostanze tragiche. Le autorità stanno indagando sulle cause della morte, valutando anche l’ipotesi di un errore fatale. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali prove per fare chiarezza sulla vicenda. La comunità si è riunita per condividere il dolore e sostenere la famiglia.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Le indagini portate avanti dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) stanno prendendo una direzione inaspettata riguardo alla tragica vicenda di Fabio Ascione, il giovane ucciso a Ponticelli. La convinzione che il ragazzo non fosse l’obiettivo dell’agguato si sta rafforzando tra gli investigatori, sebbene la situazione rimanga ancora da chiarire. Fabio Ascione, ventenne, è stato colpito mortalmente al petto all’alba di martedì scorso. Il giovane è deceduto durante il suo trasporto al pronto soccorso dell’ospedale “Villa Betania”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Veglia di preghiera a Ponticelli per Fabio, 20 anni, tragicamente scomparso. Fabio Ascione ucciso a 20 anni a Ponticelli, niente fiaccolata, veglia in chiesa: “Educato e lavoratore”Veglia in chiesa a Ponticelli per Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni ucciso martedì 7 aprile con un colpo al petto mentre era al bar con amici dopo... Leggi anche: Ponticelli, veglia per Fabio Ascione: “Basta violenza, chiediamo giustizia e pace” Temi più discussi: Veglia di preghiera dell’11 aprile. Le Chiese in Italia aderiscono all’invito del Papa; Urbi et Orbi, il Papa: Chi ha le armi, le deponga. L'11 aprile veglia di pace a San Pietro; Leone XIV: l’11 aprile preghiera per la pace in piazza San Pietro; Veglia di preghiera per la pace sabato 11 aprile: l'invito di papa Leone per dire no alla guerra. Il grido di pace sgorga dal cuore. L’arcivescovo presiede la veglia di preghiera in cattedraleSarà un momento di unità guidato dalla preghiera e dal grande desiderio di pace che giunge da ogni parte del mondo. portalecce.it Veglia per la pace: Siena, sabato sera in cattedrale momento di preghiera in occasione dell’arrivo dell’immagine della Madonna SS. ImmacolataLa cattedrale di Siena ospiterà nella serata di sabato 11 aprile, dalle 20.30, la veglia di preghiera per la pace a seguito della richiesta di Papa Leone XIV di far udire il grido di pace che sgorga ... agensir.it Da San Pietro, veglia di preghiera per la #pace con Papa #LeoneXIV Domani #11aprile ore 18 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV x.com Veglia vocazionale per l'Ordinazione Episcopale di Mons. Domenico Basile dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Andria. - facebook.com facebook