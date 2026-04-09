Ponticelli veglia per Fabio Ascione | Basta violenza chiediamo giustizia e pace

A Ponticelli, si è tenuta una veglia per Fabio Ascione, vittima di violenza. La cerimonia si è svolta nella chiesa dedicata a Santi Pietro e Paolo, con la partecipazione di numerosi residenti. Durante l’evento, sono state espresse richieste di giustizia e di fine alla violenza, mentre i presenti hanno condiviso momenti di dolore e solidarietà. La manifestazione si è conclusa con un silenzio rispettoso, accompagnato da lacrime e preghiere.

Un silenzio carico di dolore, rotto solo dalle lacrime dei presenti. Nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Ponticelli, questo pomeriggio alle 18, la comunità si è stretta attorno alla famiglia di Fabio Ascione, il 20enne ucciso martedì mattina con un colpo di pistola al petto, probabilmente per errore. Fabio era un ragazzo incensurato, lontano da qualsiasi contesto criminale. E proprio per questo la sua morte ha scosso profondamente il quartiere. Sulla vicenda indagano la Procura di Napoli e la Direzione Distrettuale Antimafia: la dinamica dell’agguato richiama scenari camorristici, ma tra le ipotesi principali resta quella dello scambio di persona. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Ponticelli, veglia per Fabio Ascione: “Basta violenza, chiediamo giustizia e pace” Fabio Ascione ucciso a 20 anni a Ponticelli, niente fiaccolata, veglia in chiesa: “Educato e lavoratore”Veglia in chiesa a Ponticelli per Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni ucciso martedì 7 aprile con un colpo al petto mentre era al bar con amici dopo... Agguato a Napoli: il ventenne Fabio Ascione ucciso a PonticelliNapoli, 7 aprile 2026 – Agguato all’alba di oggi a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. Fabio Ascione ucciso a 20 anni a Ponticelli, veglia in chiesa: Educato e lavoratoreVeglia in chiesa a Ponticelli per Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni ucciso martedì 7 aprile con un colpo al petto mentre era al bar con amici dopo ... fanpage.it Ponticelli, Fabio Ascione ucciso: «Colpito per caso», spunta la pista dell'errorePonticelli, la pista dell’errore di persona (o del delitto per caso nel corso di una stesa) al vaglio degli inquirenti. È questa l’ipotesi principale battuta in queste ore ... ilmattino.it