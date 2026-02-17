Alessandro Bastoni ammette di aver sbagliato e si scusa pubblicamente, dopo aver accentuato un contatto durante il match di San Siro che ha portato all'espulsione di Kalulu. La sua dichiarazione arriva in un momento complicato, con accuse e minacce da parte dei tifosi. Bastoni si presenta davanti ai giornalisti alla vigilia della partita di Champions contro il Bodo Glimt, cercando di spiegare la sua versione dei fatti.

(di Paolo Tomaselli, inviato a Bodo) Il volto di Alessandro Bastoni è rilassato, non sorride ma tiene il focus durante la conferenza stampa con i giornalisti alla vigilia della sfida Champions col Bodo. Il difensore dell'Inter prova a mettere la parola fine alla vicenda che sabato scorso lo ha riguardato molto da vicino in campo. Il fallo-non fallo di Kalulu, lui che accentua la caduta, il cartellino rosso (doppio giallo) al giocatore della Juventus e l'esultanza sfrenata. Tutto sbagliato. E lui tutto d'un fiato lo riconosce. La prima domanda sui fatti di Inter Juve è scontata. Bastoni rivela innanzitutto di essere stato lui «a voler essere qui e spiegare». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il mea culpa di Bastoni: «Ho sbagliato, ho accentuato un contatto. Mi scuso». Chivu: «Ho già detto la mia, basta moralismi»

Bastoni in conferenza stampa: «Ho sbagliato, ho accentuato un contatto. Chiedo scusa».?Chivu: «Fedele a quanto detto, è la realtà»Bastoni ha ammesso di aver esagerato nel contatto durante la partita, chiedendo scusa pubblicamente.

Inter-Juventus, la versione di Bastoni: “Ho accentuato, chiedo scusa. Ma l’essere umano ha diritto di sbagliare”. Chivu duro: “Basta moralismi”Bastoni si scusa per aver accentuato un contatto durante il derby Inter-Juventus, spiegando di aver agito d’istinto e di avere diritto a sbagliare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.