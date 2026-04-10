Durante un'intervista, il dirigente di una squadra di Formula 1 ha affermato che Ferrari ha accesso a dati fondamentali per il 2026 che non sono disponibili a Mercedes. La squadra italiana sembra aver raccolto informazioni strategiche importanti, mentre la casa tedesca non possiede le stesse conoscenze. Questa differenza potrebbe influenzare gli sviluppi futuri dei team in vista della prossima stagione di campionato.

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© Napolipiu.com - Vasseur: Ferrari possiede informazioni cruciali che Mercedes non ha per il 2026.

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