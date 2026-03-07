Durante le qualifiche del Gran Premio d’Australia, il team Ferrari ha incontrato difficoltà che hanno impedito loro di ottenere risultati migliori. Il team principal ha commentato che la Mercedes si trova “di un altro pianeta” e ha sottolineato problemi nella fase di ricarica delle vetture. La sessione si è conclusa con prestazioni al di sotto delle aspettative, lasciando i tifosi in attesa di miglioramenti nelle prossime gare.

Doccia fredda per la Ferrari nelle qualifiche del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton non sono andate oltre il quarto e settimo posto, in un time-attack dominato dalle Mercedes, con George Russell in pole-position davanti a Kimi Antonelli. Un differenziale importante rispetto ai leader che può far preoccupare. Il Team Principal, Frederic Vasseur, non si è nascosto dietro un dito ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato un primo giorno di scuola caotico. Noi abbiamo commesso alcuni errori e non abbiamo sfruttato tutto il nostro potenziale. Potevamo occupare con entrambe le vetture la seconda fila. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ferrari, Vasseur lapidario: “Mercedes di un altro pianeta. Problemi nella ricarica”

Leggi anche: Leclerc: "Ferrari, zero problemi nei test". Vasseur: "L'affidabilità c'è, ora le prestazioni"

F1, Mercedes va come un treno nel day-4 dei Test di Barcellona. Ferrari solida, problemi per McLaren e Aston MartinMercedes continua a dominare la scena al Montmelò e si conferma il punto di riferimento anche nella quarta giornata dei Test collettivi a porte...

Contenuti e approfondimenti su Ferrari Vasseur lapidario Mercedes di....

Argomenti discussi: Frederic Vasseur ammette: Mercedes è di un altro pianeta, noi abbiamo commesso errori.

Ferrari, Vasseur: Mercedes su altro pianeta, dobbiamo migliorare. VIDEOFred Vasseur analizza le prime qualifiche dell'anno della Ferrari: Il primo giorno di scuola è stato caotico, la sessione è stata difficile. Da parte nostra abbiamo commesso qualche errore. Ma è un p ... sport.sky.it

Frederic Vasseur ammette: Mercedes è di un altro pianeta, noi abbiamo commesso erroriDoccia fredda per la Ferrari nelle qualifiche del GP d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e ... oasport.it