Ferrari 2026 | il salto tecnico che rilancia Vasseur

La stagione 2026 di Formula 1 inizia con una Ferrari che si presenta più veloce sui tempi di partenza rispetto al passato, dopo un 2025 concluso al quarto posto tra i costruttori. Vasseur, nuovo responsabile del team, guida il cambiamento tecnico che promette di rafforzare la squadra. La vettura mostra un salto nelle prestazioni rispetto alle stagioni precedenti e si prepara a sfidare le rivali con un carattere rinnovato.

La stagione 2026 della Formula 1 si apre con una Ferrari che, dopo un 2025 difficile e conclusosi al quarto posto tra i costruttori, mostra subito segnali di competitività nei tempi di partenza. Ralf Schumacher osserva come il lavoro svolto durante l’inverno abbia creato uno spazio di manovra per il team principal Fred Vasseur, riducendo la pressione mediatica. Lewis Hamilton, inserito nel progetto, dimostra finalmente di gestire bene la vettura, permettendo alla scuderia di puntare su una direzione chiara condivisa da entrambi i piloti. I dati iniziali indicano che la monoposto italiana ha colmato parzialmente il divario con le rivali, posizionandosi già seconda nella classifica generale dopo il primo weekend di gare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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