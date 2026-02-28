dubbi sulla variante pai i progetti non si sbloccano

I permessi a costruire e le pratiche edilizie relative alla variante Pai sono ferme, a causa del blocco imposto dal Piano ambientale integrato approvato dall’Autorità di bacino del Po. La situazione riguarda progetti che non riescono a proseguire, lasciando molte pratiche in attesa di chiarimenti o approvazioni. La questione ha creato un impasse nel settore edilizio locale.

Non si sbloccano i permessi a costruire e le pratiche edilizie congelate dal Pai, il Piano ambientale integrato approvato dall’Autorità di bacino del Po. Il Piano fa rifermento alle zone da tutelare dalle esondazioni dei corsi d’acqua, e coinvolge larga parte del territorio provinciale contraddistinto dai corsi d’acqua principali del Conca e Marecchia e dal reticolo fluviale minore. Nei giorni scorsi i Comuni del territorio hanno avuto un confronto con l’Autorità di Bacino del Po, convocato in collaborazione con la Provincia, per approfondire il progetto di variante Pai e tentare di chiarire i dubbi interpretativi che la variante sta sollevando, rallentando il lavoro degli uffici tecnici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Variante al Pai, costruttori preoccupati: "Pratiche edilizie sospese, si bloccano gli investimenti. Rischio delocalizzazioni""Il nuovo Pai, Piano di assetto idrogeologico, rischia di frenare lo sviluppo della Romagna, mettendo in discussione anche progetti strategici già...

Sicurezza dei ponti, il Comune ne ha censiti 168. Sono sette gli 'osservati speciali' alla luce della variante al PaiSul tema molto importante della sicurezza dei ponti cittadini, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri ha risposto...

