Bagno di Romagna incontro sulla variante al Pai | Norme restrittive auspichiamo un confronto istituzionale

Questa mattina a Bagno di Romagna si è svolto un incontro tra l’amministrazione comunale, tecnici liberi professionisti e rappresentanti delle associazioni di categoria. Il focus era sulla variante al Piano Stralcio per l’Assetto e sulle norme restrittive che la accompagnano. L’obiettivo dichiarato è quello di favorire un confronto istituzionale e valutare gli effetti sul territorio comunale.

Questa mattina si è svolto un incontro indetto dall’amministrazione comunale di Bagno di Romagna con i tecnici liberi professionisti e le associazioni di categoria per valutare congiuntamente gli effetti sul territorio comunale del progetto di variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Pai) adottato dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. L’incontro ha registrato un’ampia partecipazione sia in presenza sia da remoto e ha consentito di acquisire contributi utili e qualificati. Il motivo di tale confronto promosso dall’amministrazione comunale è quello di dare la massima diffusione al progetto di variante, così da consentire la formulazione di osservazioni entro il 30 marzo 2026. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Dubbi sulla variante Pai. I progetti non si sbloccanoNon si sbloccano i permessi a costruire e le pratiche edilizie congelate dal Pai, il Piano ambientale integrato approvato dall’Autorità di bacino del...

Variante al Pai, costruttori preoccupati: "Pratiche edilizie sospese, si bloccano gli investimenti. Rischio delocalizzazioni""Il nuovo Pai, Piano di assetto idrogeologico, rischia di frenare lo sviluppo della Romagna, mettendo in discussione anche progetti strategici già...

