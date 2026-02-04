Agricoltura dalla Regione un maxi bando da 100 milioni per chi investe in Sicilia

La Regione lancia un maxi bando da 100 milioni di euro per sostenere gli agricoltori siciliani. L’obiettivo è rafforzare le imprese agricole in un momento difficile, tra mercati instabili e cambiamenti climatici sempre più evidenti. Le domande possono già essere inviate, e l’intento è di aiutare chi investe nella terra e nelle colture della regione.

Contributi fino all’80 per cento per le aziende che puntano su innovazione e sostenibilità, con domande da presentare tra marzo e giugno e incentivi rafforzati per i giovani imprenditori Un investimento da 100 milioni di euro per rafforzare la competitività dell’agricoltura siciliana e accompagnare le imprese in una fase segnata da mercati instabili e cambiamenti climatici sempre più incisivi. È questo l’obiettivo del nuovo bando pubblicato dal dipartimento regionale dell’Agricoltura, destinato a sostenere investimenti strutturali, tecnologici e ambientali ad alto impatto. L’intervento punta ad accrescere la redditività delle aziende agricole e a migliorarne le performance climatico-ambientali, inserendosi nella programmazione del quinquennio 2023–2027.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Agricoltura Sicilia

La Regione Sicilia ha approvato un bando da tre milioni di euro per sostenere le imprese dell'editoria.

Ultime notizie su Agricoltura Sicilia

