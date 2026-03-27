Al MArRC l' incontro Fondare il futuro | cultura tecnologia e impresa per un nuovo modello di sviluppo in Calabria
“Fondare il futuro: cultura, tecnologia e impresa per un nuovo modello di sviluppo in Calabria”, promossa da Associazione Civita, che si terrà martedì 31 marzo alle ore 10 presso il MArRC.L’incontro sarà l’occasione per approfondire il ruolo strategico della cultura come leva di sviluppo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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