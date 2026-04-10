A Firenze si apre un nuovo caso legato all’utilizzo dell’immagine del David di Michelangelo, celebre scultura simbolo del patrimonio artistico italiano. Un soggetto ha mostrato una foto del capolavoro senza aver ottenuto l’autorizzazione, suscitando attenzione tra gli esperti e le autorità competenti. La vicenda riguarda l’uso non autorizzato dell’immagine di un’opera di grande valore storico e culturale.

A Firenze si apre un nuovo caso sull'uso dell'immagine del David di Michelangelo, uno dei simboli più riconoscibili del patrimonio artistico italiano. Al centro della vicenda ci sono alcune installazioni promozionali del movimento politico "Futuro Nazionale", fondato dall'ex generale ed europarlamentare Roberto Vannacci, comparse nei giorni scorsi in piazza Tanucci, dove il partito ha inaugurato la sua prima sede provinciale. Sui materiali pubblicitari compare l'immagine della celebre statua, ma senza che sia stata rilasciata alcuna autorizzazione ufficiale. A segnalarlo è stata la direzione della Galleria dell'Accademia di Firenze, istituzione che conserva l'originale dell'opera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scivolone di Vannacci: usa il David di Michelangelo senza autorizzazione. Il caso

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“Il David di Michelangelo accanto al simbolo di Futuro Nazionale”. Il Pd fiorentino attacca Roberto VannacciFirenze, 9 aprile 2026 – Un’immagine del David di Michelangelo accanto al simbolo del proprio movimento politico.

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