Il Vangelo di giovedì 9 aprile 2026 narra di un episodio in cui Gesù si manifesta ai suoi seguaci, dissipando ogni dubbio nel loro cuore. La lettura di questa giornata, proposta da don Luigi Maria Epicoco, invita a riflettere sulla presenza di Gesù tra i credenti e sulla sua capacità di rassicurare e confermare la fede. La meditazione si concentra sulla rivelazione che si verifica in un momento chiave dell’Ottava di Pasqua.

Meditiamo il Vangelo di questo giovedì dell’Ottava di Pasqua, 9 aprile 2026, iniziando la giornata con una riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo di oggi, Gesù risorto si manifesta ai discepoli portando pace e serenità del cuore, nonché sciogliendo dubbi e resistenze interiori. Il Signore si mostra con il suo corpo reale, mangia con loro e li illumina in merito alle Sacre Scritture, rendendoli testimoni consapevoli della sua missione salvifica universale. In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 9 aprile 2026: Gesù si manifesta e scioglie ogni dubbio del cuore

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Vangelo della Santa Messa del giorno: Riconobbero Gesù nello spezzare il pane. Dal Vangelo secondo Luca Lc 24,13-35 Ed ecco, in quello stesso giorno, [il primo della settimana], due dei [discepoli] erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, dista - facebook.com facebook