Vangelo del 10 febbraio 2026 | Gesù smaschera una religiosità che si ferma alle apparenze

Questa mattina, il Vangelo del 10 febbraio 2026 ci invita a riflettere su come spesso ci si ferma alle apparenze in religione. Gesù smaschera chi si limita a mostrare una fede superficiale, senza interiorizzare i veri valori. Don Luigi Maria Epicoco ci aiuta a capire che non basta sembrare religiosi, bisogna vivere davvero quello in cui si crede. È un richiamo a essere sinceri con noi stessi e con Dio.

Meditiamo il Vangelo del 10 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo odierno, Gesù smaschera l’ipocrisia di una religiosità che non va oltre le apparenze. Di fronte a chi fa confusione sul vero senso della fede con l’osservanza esteriore dei precetti, ricorda che quello che conta realmente è il cuore. In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti -, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

