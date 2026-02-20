Un carnevale di luce nel parco Beato Puglisi

Il parco Beato Puglisi si è trasformato in un spettacolo di luci e colori durante il carnevale. La scelta di illuminare il quartiere nasce per celebrare il sacrificio del beato padre Pino Puglisi, figura simbolo di giustizia e fede. Centinaia di bambini e famiglie si sono riuniti per partecipare a questa festa, portando con sé creazioni fatte a mano e allegria. Le strade si sono riempite di musica, risate e un senso di comunità forte. Un evento che ha acceso il cuore dei residenti e riempito il parco di energia.

In un quartiere che porta nel cuore l'eredità spirituale e il sacrificio del beato padre Pino Puglisi, il carnevale non è stato solo una festa di maschere, ma un'esplosione di vita e di speranza. I bambini sono stati guidati dai maestri Pietro e Daniele Pitarresi educatori sportivi di speranza, che con la loro dedizione, hanno trasformato un semplice campo di calcetto in uno spazio di autentica fraternità. Organizzato dalle associazioni “Cuore che vede, equiturismo cultura”, i bambini si sono ritrovati nel parco all'insegna del gioco, della condivisione e del Sorriso. Circolando in Natura, questo il progetto del fondo dote famiglia del dipartimento Sport che si sta attuando nel quartiere dando ai bambini un opportunità di sport e inclusione che continua presso il Campetto 3 P (Padre Pino Puglisi).🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Dal trenino nel parco ai giochi di luce: Natale a Firenze, un ricco programma di eventi Leggi anche: Mostra del Beato Angelico: cinque capolavori “non del Beato Angelico” da non perdere Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Venezia si prepara a vivere l’ultimo fine settimana del Carnevale 2026 Olympus – Alle origini del gioco; Fiocchi di Luce ad Asiago, carnevale a Vicenza, Malo e Schio: ecco gli eventi del weekend; Un ponte tra generazioni e un raggio di luce sul futuro; Il Carnevale di Alberobello si illumina con Luci d’Artista. Due appuntamenti: venerdì 13 e domenica 15 febbraio. Un carnevale di luce nel parco Beato PuglisiNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday In un quartiere che porta nel cu ... palermotoday.it Domenica a Casalgrande un pomeriggio di festa con il CarnevaleÈ stato un Carnevale da ricordare a Casalgrande quello che, domenica 15 febbraio, ha visto protagonisti bambini, famiglie e cittadini di ogni età nel centro del paese. nextstopreggio.it