Il rappresentante ha affermato che i negoziati potrebbero andare avanti positivamente se l'Iran dimostra buona volontà e apertura al dialogo. Ha aggiunto che, in caso di disponibilità sincera da parte di Teheran, il suo Paese è pronto a collaborare e avviare le trattative. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra le parti, con l’obiettivo di trovare una soluzione attraverso il confronto.

“Come ha detto il presidente, se gli iraniani sono disposti a negoziare in buona fede, noi siamo certamente pronti a tendere la mano. Se invece cercheranno di prenderci in giro, scopriranno che il team negoziale non sarà così disponibile”. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance prima di salire a bordo dell’ Air Force Two diretto a Islamabad, in Pakistan, dove prenderà parte ai colloqui con la delegazione iraniana. Lo riporta la Cnn. Vance ha affermato che Trump ha fornito al team negoziale, che include anche l’inviato speciale Steve Witkoff e Jared Kushner, “linee guida chiare” sui negoziati, senza però entrare nei dettagli. “Cercheremo di portare avanti una trattativa positiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vance: "Penso negoziati saranno positivi, se Iran in buona fede pronti a tendere mano"

Vance: «Con l’Iran tregua fragile, ora negoziare in buona fede»Il cessate il fuoco in Iran è «fragile» e Trump è «desideroso di fare progressi».

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MEDIO ORIENTE | JD Vance avverte l'Iran di non "prendere in giro" gli Stati Uniti ai negoziati. "Se vogliono giocare, sappiano che noi non ci staremo" #ANSA x.com