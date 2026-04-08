Il vicepresidente degli Stati Uniti ha commentato la situazione in Iran, affermando che il cessate il fuoco attuale è fragile e che il presidente desidera fare progressi nelle trattative. A poche ore dall’accordo tra Washington e Teheran per una tregua di due settimane, Vance ha sottolineato l’importanza di negoziare in buona fede. La dichiarazione si inserisce nel quadro delle recenti tensioni nella regione e delle iniziative diplomatiche in corso.

Il cessate il fuoco in Iran è «fragile» e Trump è «desideroso di fare progressi». Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance a poche ore dall’ accordo tra Washington e Teheran per una tregua di due settimane. «Gli iraniani hanno accettato di riaprire Hormuz, gli Usa hanno accettato di fermare gli attacchi. Questa è la base della tregua fragile che abbiamo ora», ha spiegato al Mathias Corvinus Collegium (Mcc) di Budapest, think tank vicino al governo di Viktor Orban. «Come mi ha detto il presidente ieri sera, gli iraniani sono negoziatori migliori di quanto siano combattenti. So che non gradiranno sentirlo, ma è vero», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Vance: «Con l’Iran tregua fragile, ora negoziare in buona fede»

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