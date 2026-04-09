Nella giornata di giovedì 9 aprile 2026, un vasto incendio boschivo si è sviluppato sul versante della borgata Berchiotto, nel comune di Frassinetto. Sul posto sono intervenuti mezzi aerei per cercare di contenere le fiamme, mentre le squadre di vigili del fuoco stanno lavorando per circoscrivere il rogo. L’incendio ha interessato un'area di notevoli dimensioni e l'intervento di soccorso è ancora in corso.

Un incendio boschivo di vaste proporzioni ha colpito il versante della borgata Berchiotto a Frassinetto nel corso del primo pomeriggio di questo giovedì 9 aprile 2026. Le fiamme, che hanno generato una colonna di fumo visibile da gran parte della montagna, si stanno sviluppando su due fronti distinti a causa dell’azione di un vento leggero che ne sta agevolando la propagazione. L’impiego delle forze sul campo e le dinamiche del rogo. Per contrastare l’avanzata del fuoco, è stato dispiegato un massiccio dispositivo di emergenza che vede coinvolti diversi corpi operativi. Le squadre dei vigili del fuoco sono partite dai distaccamenti di Castellamonte, Ivrea, Rivarolo Canavese e dal presidio rurale di Cuorgnè, lavorando in coordinamento con i volontari specializzati nella lotta agli incendi boschivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frassinetto sotto le fiamme: lotta aerea contro il rogo a Berchiotto

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