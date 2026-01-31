Per il 55° delle relazioni Italia-Cina la lirica rossiniana ambasciatrice

Questa settimana, Pechino accoglie una rappresentazione speciale del Rossini Opera Festival. Per il 55° anniversario delle relazioni tra Italia e Cina, l’evento porta in Cina un’interpretazione in forma di concerto del Barbiere di Siviglia. È una sorta di “Via della seta” musicale, che unisce i due paesi attraverso la lirica e la musica di Rossini. La performance si svolge in un momento in cui gli scambi culturali tra i due paesi sono sempre più intensi.

Una "Via della seta" ispirata alla musica. Il Rossini Opera Festival, notoriamente il nostro miglior bene culturale da esportazione, approda infatti in Cina e porterà a Pechino una versione ridotta del Barbiere di Siviglia in forma di concerto. Sarà l'evento clou del calendario per le celebrazioni del 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina. L'evento si terrà martedì prossimo alle 19.30 alla Concert Hall della Città Proibita. Ma non è tutto. Domenica 1° febbraio, il festival pesarese presenterà il programma dell'edizione 2026 (11-23 agosto) nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura di Pechino.

