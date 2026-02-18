Asti | Dov’è più profondo riscopre il canto ancestrale tra Puglia Piemonte e Valle d’Aosta Sabato in scena
Asti ospita sabato 21 febbraio lo spettacolo “Dov’è più profondo” di Irene Russolillo, che ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di musica e tradizioni popolari. La performance, in scena allo Spazio Kor alle 21, ripercorre i canti antichi delle tre regioni italiane, mescolando voci e suoni autentici. La cantante porta sul palco storie di territori diversi, unendo le melodie in un racconto sonoro ricco di radici profonde. L’evento attira curiosi e amanti della cultura orale provenienti da tutta la provincia.
Un Canto di Terra e Memoria: Irene Russolillo allo Spazio Kor di Asti con “Dov’è più profondo”. Asti si prepara ad accogliere sabato 21 febbraio, alle ore 21, lo spettacolo “Dov’è più profondo” di Irene Russolillo, una performance che esplora la potenza del canto e della condivisione sensibile attraverso un dialogo con le tradizioni orali e musicali di Puglia, Piemonte e Valle d’Aosta. L’evento, parte della rassegna “Lingua di mezzo” curata da Chiara Bersani e Giulia Traversi, si distingue per un’attenzione particolare all’accessibilità, rendendo lo spettacolo fruibile a un pubblico ampio e diversificato.🔗 Leggi su Ameve.eu
San Valentino 2026: Poste Italiane riscopre la cartolina tra Piemonte e shopping online, tra design e puzzle d’amore.San Valentino 2026: Poste Italiane ha deciso di riscoprire il fascino della cartolina, unendo il Piemonte e lo shopping online in un’operazione che mette in evidenza il design e un puzzle d’amore.
Leggi anche: Giro d’Italia 2026: la Valle d’Aosta conferma la tappa Aosta – PilaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Allo Spazio Kor di Asti va in scena Dov’è più profondo con Irene Russolillo; Born tra Asti e Usa: Adesso vi racconto il mio Springsteen; Palius Astensis cursus fuit - 750 anni di Palio di Asti > Mostre in Langa e Roero - Piemonte Eventi; Dov’è più profondo, canto e corpo allo Spazio Kor.
Spazio Kor presenta Dov’è più profondo di Irene RussolilloSabato 21 febbraio nuovo appuntamento della stagione Lingua di mezzo, spettacolo di danza e canto con attenzione all’accessibilità ... lavocediasti.it
Allo Spazio Kor di Asti va in scena Dov’è più profondo con Irene RussolilloNuovo appuntamento della stagione dello Spazio Kor Lingua di mezzo, a cura di Chiara Bersani e Giulia Traversi, che fino ad aprile porterà ad Asti una serie di spettacoli teatrali e di danza con una ... gazzettadasti.it
Scuola Primaria Vittorio Bottego. Sugartapes · Peace And Quiet. Oggi venerdì 13 il vescovo di Asti, Monsignor Marco ha realizzato un momento di emozione e partecipazione, portando un profondo messaggio di pace e di rispetto reciproco. facebook
Spazio Kor presenta “Dov’è più profondo” di Irene Russolillo x.com