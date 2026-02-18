Asti | Dov’è più profondo riscopre il canto ancestrale tra Puglia Piemonte e Valle d’Aosta Sabato in scena

Asti ospita sabato 21 febbraio lo spettacolo “Dov’è più profondo” di Irene Russolillo, che ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di musica e tradizioni popolari. La performance, in scena allo Spazio Kor alle 21, ripercorre i canti antichi delle tre regioni italiane, mescolando voci e suoni autentici. La cantante porta sul palco storie di territori diversi, unendo le melodie in un racconto sonoro ricco di radici profonde. L’evento attira curiosi e amanti della cultura orale provenienti da tutta la provincia.

Un Canto di Terra e Memoria: Irene Russolillo allo Spazio Kor di Asti con “Dov’è più profondo”. Asti si prepara ad accogliere sabato 21 febbraio, alle ore 21, lo spettacolo “Dov’è più profondo” di Irene Russolillo, una performance che esplora la potenza del canto e della condivisione sensibile attraverso un dialogo con le tradizioni orali e musicali di Puglia, Piemonte e Valle d’Aosta. L’evento, parte della rassegna “Lingua di mezzo” curata da Chiara Bersani e Giulia Traversi, si distingue per un’attenzione particolare all’accessibilità, rendendo lo spettacolo fruibile a un pubblico ampio e diversificato.🔗 Leggi su Ameve.eu

