Il Giacobazzi si prepara a sfidare la Valle d’Aosta oggi alle 15,30, dopo aver conquistato una vittoria importante contro Lecco, che ha portato nuova fiducia al team di coach Guareschi. La squadra romagnola cerca di mantenere il ritmo e di continuare sulla strada dei risultati positivi, puntando a una seconda vittoria consecutiva. La partita si svolge in un momento delicato, con i giocatori motivati a migliorare la loro classifica e a consolidare il proprio gioco.

In Valle d’Aosta oggi alle 15,30 il Giacobazzi vuole concedere il bis dopo la vittoria con Lecco, che ha finalmente sbloccato il gruppo di coach Guareschi. Rigenerati nello spirito e nella classifica, capitan Venturelli e compagni si preparano ad affrontare Stade Valdotain, squadra in cerca di riscatto, reduce da una pesante sconfitta con Piacenza, che è costata la discesa in fondo alla classifica. "Abbiamo sempre fatto buone partite, ce la siamo giocata con tutte, anche con le squadre più forti – precisa Carlo Mazzi, trequarti classe 2003 – la vittoria con Lecco è servita a confermare che in questo campionato ci possiamo stare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rugby. Il Giacobazzi atteso in Valle d’Aosta. Guareschi e l’obiettivo continuità

Nel match di rugby tra Piacenza e Giacobazzi, la squadra ospite ha perso, ma ha conquistato il punto bonus.

