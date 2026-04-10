Valentin Vacherot rivela cosa manca ai fan dopo il traguardo di Monte-Carlo

Dopo aver tagliato il traguardo a Monte-Carlo, Valentin Vacherot ha condiviso alcune riflessioni su cosa manchi ai fan in questa fase. La sua testimonianza si concentra sulle sensazioni e sulle aspettative che i tifosi nutrono dopo un evento importante. Vacherot ha parlato di ciò che percepisce come assenza, senza approfondire motivazioni o valutazioni soggettive. La sua intervista si concentra sul momento e sui dettagli concreti dell’esperienza vissuta.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Valentin Vacherot ha recentemente messo a segno un’importante vittoria al Monte-Carlo Masters, sconfiggendo Lorenzo Musetti e conquistando così il suo primo successo contro un top five dell’anno. Questo trionfo ha segnato un momento storico per il tennis monegasco, in quanto Vacherot diventa il primo giocatore della sua nazione a sconfiggere un avversario tra i migliori dieci al mondo. Attualmente, Vacherot si trova al suo massimo storico nella classifica ATP, al 23esimo posto, in seguito a una serie di buoni risultati, tra cui due approdi nei quarti di finale in tornei ATP. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Valentin Vacherot rivela cosa manca ai fan dopo il traguardo di Monte-Carlo. Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Valentin Vacherot, Monte Carlo 08-04-2026Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot chiuderanno il programma sul campo intitolato a Ranieri III dunque nel tardo pomeriggio di oggi. Leggi anche: Monte Carlo 2026 p. 2: Vacherot castiga Musetti! Non facciamo drammi Temi più discussi: Vacherot, un eroe che torna a casa: Preferirei vincere Montecarlo piuttosto che un Grand Slam; Vacherot sorride davanti alla sua gente; Musetti torna a Montecarlo: esordio delicato contro l'idolo Vacherot. Valentin Vacherot: Non mi pongo limiti, essere nella top 20 è fantastico e penso...La sfida con Hurkacz: Il campo era lento, molto umido, con scambi lunghi: bisognava conquistare i punti in un modo o nell’altro. Con situazioni che cambiano, si ribaltano. Alla fine, tre set pazzesch ... tennisworlditalia.com Valentin Vacherot e l’amore per il torneo di casa: Preferirei vincere Montecarlo piuttosto che uno SlamLa seconda giornata dell'ATP 1000 di Montecarlo 2026 vedrà anche l'esordio del padrone di casa Valentin Vacherot. Il pubblico monegasco è pronto a ... oasport.it Giorno 7 - Venerdì 10 Aprile Quarti di finale Campo: Court Rainier III Ore 11:00: Joao Fonseca vs Alexander Zverev A seguire: Felix Auger-Aliassime vs Jannik Sinner A seguire: Carlos Alcaraz vs Alexander Bublik A seguire: Valentin Vacherot vs Alex de - facebook.com facebook Valentin Vacherot è il primo monegasco a raggiungere i quarti di finale a Monte-Carlo! E sfiderà de Minaur. x.com