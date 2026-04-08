Oggi nel tardo pomeriggio si svolgerà l’ultimo incontro sul campo dedicato a Ranieri III, con protagonisti Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot. I due tennisti si affronteranno in una partita che conclude il programma della giornata a Monte Carlo. La sfida è prevista per le ore finali del pomeriggio, nel rispetto del calendario stabilito.

Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot chiuderanno il programma sul campo intitolato a Ranieri III dunque nel tardo pomeriggio di oggi. L’azzurro ha raggiunto la finale del Masters di Monte Carlo lo scorso anno, vincendo il primo set contro Carlos Alcaraz prima di perdere al terzo, ma è da vedere in che condizioni sarà dopo il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Valentin Vacherot, Monte Carlo 08-04-2026

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Pronostico e quote Flavio Cobolli – Alexander Blockx, Monte Carlo 08-04-2026Flavio Cobolli e Alexander Blockx chiuderanno il programma sul Court des Princes dunque nel tardo pomeriggio.

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