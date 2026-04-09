Monte Carlo 2026 p 2 | Vacherot castiga Musetti! Non facciamo drammi

Lorenzo Musetti è stato eliminato nel torneo di Monte Carlo 2026, suscitando sorpresa tra gli appassionati. L’italiano, finalista lo scorso anno, ha incontrato difficoltà evidenti, anche se negli ultimi tre mesi ha giocato pochi incontri a causa di problemi fisici. La sconfitta ha attirato attenzione, ma molti sottolineano che le condizioni di salute dell’atleta hanno inciso sul risultato.

Fa scalpore l’eliminazione del finalista 2025 Lorenzo Musetti. Non bisogna dimenticare che ha pochi match alle spalle negli ultimi 3 mesi a causa di problemi fisici. Grande prestazione per il monegasco Valentin Vacherot, assai determinato a vincere davanti al pubblico di casa! Fuori anche Flavio Cobolli, mentre Matteo Berrettini impressiona: solo 16 game giocati e tutti vinti nei primi due turni Ora lo attende la sfida contro João Fonseca agli ottavi. Jannik Sinner, affronterà Tomáš Machá?. Analisi completa con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco in diretta a TennisMania, canale YouTube di OA Sport. Live dalle 8:30: aspettiamo i... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monte Carlo 2026 p. 2: Vacherot castiga Musetti! Non facciamo drammi Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Valentin Vacherot, Monte Carlo 08-04-2026Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot chiuderanno il programma sul campo intitolato a Ranieri III dunque nel tardo pomeriggio di oggi. Monte-Carlo 2026: Sinner sfida Zverev, derby Musetti-DarderiIl tabellone del primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, in programma a Monte-Carlo dal 5 al 12 aprile 2026, è stato ufficialmente... Monte Carlo 2026 p. 2: Vacherot castiga Musetti! Non facciamo drammi Temi più discussi: Montecarlo Masters 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP; RECAP del Day 3 di Monte Carlo: successi per Sinner, Alcaraz e Berrettini, out Darderi; I risultati del 2° turno a Monte-Carlo; Montecarlo 2026, i risultati degli italiani in campo oggi. Monte Carlo 2026 p. 2: Vacherot castiga Musetti! Non facciamo drammiFa scalpore l’eliminazione del finalista 2025 Lorenzo Musetti. Non bisogna dimenticare che ha pochi match alle spalle negli ultimi 3 mesi a causa di ... oasport.it Atp Monte-Carlo, i risultati di oggi: Zverev ai quarti, Bergs battutoSascha Zverev torna ai quarti a Monte-Carlo grazie al successo in due set sul belga Zizou Bergs, battuto 6-2, 7-5: affronterà il brasiliano Fonseca. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su ... sport.sky.it MONTE-CARLO: OUT BERRETTINI Si ferma agli ottavi la corsa di Matteo Berrettini che cade sotto i colpi di un Joao Fonseca in stato di grazia. Il brasiliano si impone con il punteggio di 6-3, 6-2 dimostrando una solidità incredibile per la sua età e spegnen - facebook.com facebook THE VACHEROT SHOW GOES ON #RolexMonteCarloMasters @val_vacherot x.com