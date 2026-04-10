Valentin Vacherot ha espresso grande entusiasmo per la prossima partita contro Alcaraz, continuando a sorprendere nel torneo di Monte Carlo. Il tennista monegasco sta mantenendo un percorso positivo nel torneo e si prepara a sfidare uno dei giocatori più quotati del momento. La sfida tra i due promette di essere una delle più attese della competizione, con Vacherot che si dice pronto ad affrontare l’avversario.

Valentin Vacherot prosegue nella sua storica cavalcata al Rolex Monte-Carlo Masters. Il monegasco ha sconfitto nell’ultimo quarto di finale l’australiano Alex de Minaur col punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, conquistando la sua quarta vittoria contro un top-10 e accedendo così alla semifinale dove ad attenderlo ci sarà il n.1 del ranking, Carlos Alcaraz. Grazie a questo risultato, Vacherot è diventato il primo giocatore del Principato a raggiungere il penultimo atto nel torneo di casa: “ È un grande onore essere in semifinale con i tre migliori giocatori degli ultimi anni”, ha detto Vacherot. “Non vedo l’ora di giocare contro Carlos domani nella mia città natale, è fantastico “, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Valentin Vacherot continua a stupire e rilancia: “Non vedo l’ora di giocare contro Alcaraz”

Valentin Vacherot eroe nazionale! Batte anche De Minaur e sfiderà Alcaraz in semifinale!Il padrone di casa monegasco Valentin Vacherot approda in semifinale nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: battuto nei quarti di finale il numero 5...

Matteo Berrettini sbatte contro Valentin Vacherot e cede nel terzo turno di MiamiLa corsa di Matteo Berrettini si arresta al terzo turno del Masters 1000 di Miami.

Temi più discussi: Vacherot: Se mi avessero detto un anno fa che avrei battuto un top5, non ci avrei creduto; Monte-Carlo: Musetti si arrende a Vacherot all'esordio; Vacherot elimina il vincitore del titolo di Montecarlo e continua a sognare di vincere a casa; Atp Montecarlo - Musetti cade subito, Vacherot prosegue il suo sogno. L'azzurro perde terreno nel ranking.

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ATP Montecarlo: Vacherot piega anche de Minaur. L’eroe del Principato vola in semifinale!Tennis - ATP | L'avventura nel Rolex Monte-Carlo Masters continua. Il monegasco agguanta la prima semifinale casalinga, è il primo tennista del suo paese a riuscirci. Sfiderà Carlitos Alcaraz per un p ... ubitennis.com

Giorno 7 - Venerdì 10 Aprile Quarti di finale Campo: Court Rainier III Ore 11:00: Joao Fonseca vs Alexander Zverev A seguire: Felix Auger-Aliassime vs Jannik Sinner A seguire: Carlos Alcaraz vs Alexander Bublik A seguire: Valentin Vacherot vs Alex de - facebook.com facebook

Valentin Vacherot è il primo monegasco a raggiungere i quarti di finale a Monte-Carlo! E sfiderà de Minaur. x.com