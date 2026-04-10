Valentin Vacherot eroe nazionale! Batte anche De Minaur e sfiderà Alcaraz in semifinale!

Valentin Vacherot si qualifica per le semifinali dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista monegasco ha sconfitto nei quarti di finale il numero cinque del seeding, l’australiano Alex de Minaur, in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6 e 6-3. La partita è durata due ore e 25 minuti. Vacherot affronterà ora in semifinale lo spagnolo Alcaraz.

Il padrone di casa monegasco Valentin Vacherot approda in semifinale nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: battuto nei quarti di finale il numero 5 del seeding, l’australiano Alex de Minaur, piegato in tre set con lo score di 6-4 3-6 6-3 in due ore e 25 minuti di gioco. Domani nel penultimo atto la sfida sarà con il numero 1 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Nel primo set Vacherot annulla due palle break in apertura ed un’altra nel terzo game, ma nel mezzo strappa il servizio a zero all’australiano, portandosi così sul 3-0 non pesante. Il monegasco allunga sul 4-1 e poi manca due occasioni consecutive dal 15-40 per scappare sul 5-1: l’australiano si salva e poi nel settimo game arriva il controbreak a trenta, preludio del 4-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Valentin Vacherot eroe nazionale! Batte anche De Minaur e sfiderà Alcaraz in semifinale! Australian Open 2026, Alex de Minaur sfiderà ai quarti Alcaraz. Zverev c’è, deludono Medvedev e BublikSi sono conclusi i primi quattro ottavi di finale del tabellone maschile degli Australian Open 2026, e Melbourne Park ha offerto una giornata di... Australian Open 2026, Tommy Paul sfiderà Alcaraz negli ottavi. Avanzano Zverev, de Minaur e Bublik, super rimonta di MedvedevSi è chiuso il sipario sulla giornata dedicata ai match di terzo turno della parte alta del tabellone del singolare maschile agli Australian Open... Valentin Vacherot eroe nazionale! Batte anche De Minaur e sfiderà Alcaraz in semifinale!Il padrone di casa monegasco Valentin Vacherot approda in semifinale nell'ATP Masters 1000 di Montecarlo: battuto nei quarti di finale il numero 5 del ... oasport.it Montecarlo: battuto De Minaur, Vacherot passa in semifinaleValentin Vacherot batte Alex De Minaur nei quarti di finale del Master 1000 di Montecarlo. Il monegasco, numero 23 del mondo, si è imposto col punteggio di 6-4 3-6 6-3 sull'australiano, numero 6 Atp, ... ansa.it