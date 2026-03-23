matteo berrettini sbatte contro valentin vacherot e cede nel terzo turno di miami

La corsa di Matteo Berrettini si arresta al terzo turno del Masters 1000 di Miami. Sul cemento della Florida, il tennista romano (n. 68 del ranking) è stato sconfitto dal monegasco Valentin Vacherot (n. 25 del mondo) con il punteggio di 7-6(5) 6-4, in un’ora e 32 minuti di gioco. Un match nel quale Berrettini è stato costretto a inseguire per lunghi tratti, riuscendo comunque a recuperare un break di svantaggio nel primo set e a trascinare l’avversario al tie-break. Proprio il primo parziale ha rappresentato lo snodo decisivo dell’incontro: l a sua conclusione ha consolidato le certezze di Vacherot, che da quel momento ha alzato ulteriormente il rendimento al servizio, concedendo sempre meno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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