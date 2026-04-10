Un uomo di 52 anni, residente a Bisceglie, è stato licenziato dopo essere stato scoperto in occasione di un concerto di Vasco Rossi, nonostante avesse dichiarato di essere malato per giustificare l’assenza dal lavoro. La sua presenza all’evento è stata verificata attraverso testimoni e prove documentali. La vicenda ha portato alla decisione di interrompere il rapporto di lavoro con lui, in conformità con le politiche aziendali.

Licenziato perché dopo essersi dato malto al lavoro era andato al concerto di Vasco Rossi a Bari. È successo a un 52enne di Bisceglie, destinatario di un procedimento disciplinare dal proprio datore di lavoro e destituito nel 2024, con tanto di causa che ha portato il giudice a dargli torto e a condannarlo al pagamento delle spese legali. Un episodio scoperto quasi per caso dall’azienda che però è stata intransigente, dando il ben servito all’uomo per aver “leso il vincolo fiduciario” per assistere al concerto quando, secondo certificazione medica, si doveva trovare invece a casa alle prese con la dissenteria. Si dà malato, ma va al concerto... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Va al concerto di Vasco Rossi dopo essersi dato malato, licenziato 52enne di Bisceglie: come è stato beccato

«Sto male, non vengo a lavoro», ma invece va al concerto di Vasco Rossi. Beccato, viene licenziato. Lui fa causa all’azienda: ecco come è finitaHa millantato un malanno, annunciando che non si sarebbe presentato a lavoro per due giorni, ma quelle 48 ore di tempo gli hanno permesso invece di...

Si finge malato per andare al concerto di Vasco Rossi: operaio licenziato e condannato a pagare 5 mila euro di spese legaliLo ha stabilito il Tribunale di Trani, che ha respinto il ricorso di un operaio 52enne di Bisceglie, licenziato dopo che l’azienda ha scoperto la...

Temi più discussi: Sto male, non vengo a lavoro, ma invece va al concerto di Vasco Rossi. Beccato, viene licenziato. Lui fa causa all'azienda: ecco come è finita; Sto male, non posso lavorare, ma va al concerto di Vasco Rossi: operaio licenziamento a Bari; Linea dura dei sindacati: Tutti in sciopero nel giorno del concerto di Vasco Rossi; Sto male, non posso venire al lavoro. Operaio in malattia viene beccato al concerto di Vasco e l'azienda lo licenzia. Lui fa causa e il giudice gli dà torto.

Sto male, non posso lavorare, ma va al concerto di Vasco Rossi: operaio licenziamento a BariL'operaio si era dato malato e impossibilitato a recarsi al lavoro, ma è stato visto salire su un bus destinato alla tappa pugliese del tour di Vasco ... fanpage.it

CONCERTO VASCO «Sto male, non posso venire a lavorare», ma era al concerto di Vasco. Licenziato in troncoUn operaio di 52 anni è stato licenziato in tronco dopo aver finto un malore per partecipare a un concerto di Vasco a Bari ... statoquotidiano.it

Lo conosciamo per la sua musica che ha fatto la storia, ma #VascoRossi è anche un grande amante della #lettura. Su Instagram, il Komandante ha invitato i suoi follower a “aprire qualche libro in più” sottolineando: "La lettura, non rende perfetti, ma aiuta a viv - facebook.com facebook

Vasco Rossi: “Aprite qualche libro in più, meno social. Sarete meno telecomandati e più rock” x.com