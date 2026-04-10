A Bisceglie, un operaio è stato licenziato e condannato a pagare 5 mila euro di spese legali dopo aver finto di essere malato per partecipare a un concerto di Vasco Rossi. L’azienda ha presentato testimonianze di persone che lo hanno riconosciuto mentre si trovava in un locale. La vicenda è stata oggetto di un procedimento legale, conclusosi con la condanna dell’uomo.

Lo ha stabilito il Tribunale di Trani, che ha respinto il ricorso di un operaio 52enne di Bisceglie, licenziato dopo che l’azienda ha scoperto la verità. A firmare la sentenza è stato il giudice del Lavoro Eugenio Carmine Labella. La mattina del 26 giugno, il dipendente aveva avvisato il proprio responsabile con un messaggio e una mail: «Sto male, non posso venire a lavorare oggi e domani». Il giorno successivo, aveva anche inviato un certificato medico per giustificare la sua assenza. Ma qualcosa non tornava: l’azienda, attraverso la testimonianza di persone che avevano riconosciuto l’operaio che aspettava il bus, ha ricostruito una dinamica completamente diversa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Si finge malato per andare al concerto di Vasco Rossi: operaio licenziato e condannato a pagare 5 mila euro di spese legali

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Si parla di: Sto male, non vengo a lavoro, ma invece va al concerto di Vasco Rossi. Beccato, viene licenziato. Lui fa causa all'azienda: ecco come è finita; Operaio finge malattia per il concerto di Vasco Rossi, licenziamento confermato dal giudice.