Usa manager italiano arrestato dall’Fbi | Riforniva la Russia di armi da usare nella guerra contro l’Ucraina

Un manager italiano, originario dell’Alto Adige e coinvolto nel settore delle armi, è stato arrestato dall’Fbi negli Stati Uniti. Secondo le indagini, avrebbe rifornito la Russia di armi e munizioni per l’uso nel conflitto con l’Ucraina. L’indagato è accusato di aver partecipato a un sistema di esportazioni illecite, mirato a eludere le normative federali americane. La vicenda riguarda attività di commercio internazionale e violazioni delle leggi sugli esporti di armamenti.

Un dirigente originario dell’Alto Adige, attivo nel commercio internazionale di armi e munizioni, è stato coinvolto in un’indagine federale negli Stati Uniti per un presunto sistema di esportazioni illecite volto ad aggirare le normative americane. La notizia è stata riportata dai quotidiani bolzanini Tageszeitung e Alto Adige. Si tratta di Manfred Gruber, commerciante d’armi di 61 anni. Arrestato a ottobre, nei giorni scorsi ha ammesso le proprie responsabilità davanti a un tribunale federale di Brooklyn, dichiarandosi colpevole di «cospirazione» per violazione delle ll’export. Di cosa è accusato Gruber? . Secondo le autorità statunitensi,... 🔗 Leggi su Open.online Italiano arrestato negli Usa per esportazione di armi in Russia. Fbi: “Ha messo a rischio numerose vite in Ucraina”Bolzano, 10 aprile 2026 - Il commerciante d'armi altoatesino Manfred Gruber si trova in un carcere federale negli Usa con l'accusa di aver esportato... Manager italiano arrestato negli Usa: “Vende munizioni alla Russia”“Che tempi di consegna abbiamo per centomila proiettili?”, chiede il presunto socio, a cui Manfred Gruber risponde: “Mi daranno una risposta tra... Temi più discussi: Russia: perquisita redazione di Novaya Gazeta, arrestato un giornalista per le inchieste su Kadyrov; Export illegale di munizioni, arrestato negli Stati Uniti manager della Bassa; Manager altoatesino arrestato dall' FBI per traffico di munizioni verso la Russia. Manager italiano arrestato negli Usa: Vendeva illegalmente armi alla RussiaIl commerciante d'armi altoatesino, direttore commerciale di un'azienda del nord Italia, avrebbe esportato attraverso il Kirghizistan munizioni per un valore di 540mila dollari. I suoi reati hanno co ... today.it Italiano arrestato negli Usa, esportava illegalmente munizioni in Russia: Sapeva di infrangere la leggeIl commerciante d’armi italiano Manfred Gruber è detenuto in un carcere federale negli Usa. È accusato di aver esportato illegalmente munizioni verso la Russia attraverso il Kirghizistan: si è ... fanpage.it La vicinanza alla Russia e il costante ostruzionismo di Budapest hanno stancato Bruxelles, che spera di risolvere il problema attraverso le urne. Altrimenti il momento della resa dei conti pare giunto #SkyInsider - facebook.com facebook La doppiezza di Conte sulla Russia che la sinistra finge di non vedere. Di @lucianocapone x.com