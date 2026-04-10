Un commerciante d'armi altoatesino è stato arrestato negli Stati Uniti con l'accusa di aver esportato illegalmente munizioni per un valore di 540.000 dollari. Secondo quanto riferito dall'Fbi, l'uomo avrebbe messo a rischio diverse vite in Ucraina, dove le armi sarebbero state consegnate. L'arresto è avvenuto in un carcere federale statunitense, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell'operazione illegale.

Bolzano, 10 aprile 2026 - Il commerciante d'armi altoatesino Manfred Gruber si trova in un carcere federale negli Usa con l'accusa di aver esportato illegalmente munizioni per 540.000 dollari tramite il Kirghizistan verso la Russia. Durante una prima udienza il cittadino italiano si è dichiarato colpevole, informa sul suo sito il Dipartimento di giustizia americano, come anticipato oggi dai giornali bolzanini Tageszeitung e Alto Adige. Un presunto socio in affari kirghiso lo scorso gennaio con la stessa accusa era già stato condannato a 39 mesi di reclusione. "Manfred Gruber ha messo a rischio numerose vite fornendo illegalmente alla Russia... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Italiano arrestato negli Usa per esportazione di armi in Russia. Fbi: “Ha messo a rischio numerose vite in Ucraina”

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