Coppa del Mondo in Cina | Belingheri si gioca l’accesso all’Olimpiade di Milano-Cortina

La Coppa del Mondo di snowboardcross in Cina assegnerà l’ultimo biglietto per le Olimpiadi di Milano-Cortina, con Belingheri che si gioca la qualificazione contro Carpano. La gara si svolge in un contesto di alto livello, con la campionessa iridata Moioli già qualificata. La competizione rappresenta un’occasione importante per gli atleti italiani di ottenere un posto ai Giochi, contribuendo a definire la squadra olimpica.

La Coppa del Mondo di snowboardcross affronta la tappa inedita di Dongbeiya, in Cina. È solo la seconda del circuito, ma è determinante verso l’Olimpiade di Milano-Cortina, perché proprio in Oriente Sofia Belingheri, bergamasca classe 1995, e Caterina Carpano, trentina classe 1998, si giocano l’ultimo posto disponibile. In caso di risultato equivalente, toccherà alla seconda (23ª in qualifica al debutto, caduta per l’orobica). Gli altri tre pettorali sono già di Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner e ovviamente dell’alzanese Michela Moioli, campionessa iridata in carica: per lei la spedizione cinese, più che per l’esito finale, sarà funzionale all’adeguata messa a punto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

