Un rappresentante del governo ha annunciato che si stanno mettendo a punto nuove politiche sulle competenze, considerando il settore come un'infrastruttura strategica. Secondo quanto dichiarato, il valore del Made in Italy si basa sulle abilità e sui saperi tradizionali, che vengono trasmessi e perfezionati attraverso programmi di formazione. L’obiettivo è preparare talenti capaci di affrontare le sfide dei mercati internazionali, mantenendo un equilibrio tra tradizione e innovazione.

"La forza del Made in Italy risiede nel 'saper fare': nella capacità di trasmettere saperi, formare talenti pronti a misurarsi sui mercati globali coniugando così tradizione e innovazione. In questo le competenze, lo sappiamo, sono oggi una infrastruttura strategica del Paese". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un videomessaggio inviato all'evento "Le Competenze come motore di innovazione e identità" promosso dalla Made in Italy Community fondata da Roberto Santori. "La formazione è un processo continuo da coltivare ogni giorno, anche all'interno delle aziende. In questa direzione va la legge annuale... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Urso, al lavoro sulle competenze, sono un'infrastruttura strategica

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