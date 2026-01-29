Fondirigenti formazione manageriale è infrastruttura strategica 

La formazione dei manager diventa un elemento chiave per rafforzare il sistema produttivo italiano. Secondo gli esperti, investire nello sviluppo delle competenze manageriali aiuta a rendere le imprese più resilienti e a migliorare le politiche attive del lavoro. In un momento di sfide economiche, questa strategia può fare la differenza per il futuro del Paese.

Roma, 29 gen. (AdnkronosLabitalia) - La formazione manageriale come vera e propria infrastruttura strategica, determinante per la resilienza del sistema produttivo e l'efficacia delle politiche attive del lavoro. E' il messaggio cardine emerso da 'Futuro presente', l'evento di Fondirigenti svoltosi oggi all'Auditorium Togni di Federmanager, dedicato alla presentazione dei risultati delle iniziative progettuali di studio e modellizzazione delle competenze promosse dal Fondo. Un appuntamento che, come sottolineato dal presidente Marco Bodini, rappresenta la sintesi di un percorso strutturato di ricerca e co-progettazione volto a trasformare l'analisi dei fabbisogni dei dirigenti industriali in percorsi di alta formazione per imprese e management. 🔗 Leggi su Iltempo.it

