Uomo trovato morto in un' auto finita in un laghetto

Da lanazione.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo da un'auto che si trovava immersa in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. L'auto era finita in acqua e si trovava in profondità, rendendo necessario l'intervento di soccorritori specializzati. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell'incidente.

I vigili del fuoco hanno estratto stamani il corpo di un uomo da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. Sono ora in attesa dell'arrivo dei sommozzatori per escludere che nell'abitacolo ci siano altre persone. Ignote allo stato le cause dell' incidente. Sul posto il Distaccamento di Rho e due mezzi fluviali, oltre a 118 e Carabinieri di Legnano e Nerviano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Trovato il cadavere di un uomo in un’auto precipitata in un laghetto nel Milanese: indagano i carabinieriI vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo in un'auto nel laghetto di Nerviano a Milano.

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