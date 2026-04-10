Uomo trovato morto in un' auto finita in un laghetto

Stamattina, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo da un'auto che si trovava immersa in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. L'auto era finita in acqua e si trovava in profondità, rendendo necessario l'intervento di soccorritori specializzati. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell'incidente.

I vigili del fuoco hanno estratto stamani il corpo di un uomo da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. Sono ora in attesa dell'arrivo dei sommozzatori per escludere che nell'abitacolo ci siano altre persone. Ignote allo stato le cause dell' incidente. Sul posto il Distaccamento di Rho e due mezzi fluviali, oltre a 118 e Carabinieri di Legnano e Nerviano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uomo trovato morto in un' auto finita in un laghetto Trovato il cadavere di un uomo in un’auto precipitata in un laghetto nel Milanese: indagano i carabinieriI vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo in un'auto nel laghetto di Nerviano a Milano. Leggi anche: Tragedia a Calolziocorte: uomo trovato morto in auto Deer Season & Holiday Patrols | Michigan Wardens Chronicles Temi più discussi: Uomo trovato morto in casa, giallo nel Vicentino; È stato trovato un cadavere in un bosco alle porte di Milano; Vicenza, uomo trovato morto in una pozza di sangue in casa a Monticello Conte Otto. Si indaga per omicidio; Tragedia a Calolziocorte: uomo trovato morto in auto. Uomo trovato morto in un' auto finita in un laghettoI vigili del fuoco hanno estratto stamani il corpo di un uomo da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. Sono ora in attesa dell'arrivo dei sommozzatori per escludere che nell'abi ... ansa.it Finisce con l’auto nel fosso: trovato morto ore dopo a Novara. La famiglia in cerca di testimoniÈ stato trovato morto Davide Mafezzoni, 58 anni, dopo un’uscita di strada sulla provinciale 12 tra Mosezzo e Casaleggio, nel Novarese ... fanpage.it ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 9.4.26 In studio: Marco Capulli SOMMARIO - Trovato senza vita in casa uomo di 60 anni alle porte di Arezzo a causa forse di una stufa. - Due casi di violenza domestica: disposto l'allontanamento di un uomo dalla madre e dete - facebook.com facebook Vicenza, uomo trovato morto in una pozza di sangue in casa. Giallo a Monticello Conte Otto, ferito il coinquilino x.com