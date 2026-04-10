Milano uomo trovato morto in un' auto finita in un laghetto

A Milano, un uomo è stato trovato senza vita all’interno di un’auto immersa in un laghetto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire cosa sia accaduto. Sono in corso verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente e per identificare la vittima. Al momento non ci sono conferme sulle cause del decesso.

I vigili del fuoco hanno estratto venerdì mattina il corpo senza vita di un uomo da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. Sono attesi i sommozzatori dei vigili del fuoco per escludere che nell'abitacolo ci siano altre persone. Sono ancora ignote le cause dell'incidente e sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità della vittima. Sul posto il Distaccamento di Rho e due mezzi fluviali, oltre ai sanitari 118 e Carabinieri di Legnano e Nerviano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, uomo trovato morto in un'auto finita in un laghetto Uomo trovato morto in un' auto finita in un laghettoI vigili del fuoco hanno estratto stamani il corpo di un uomo da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. Trovato il cadavere di un uomo in un’auto precipitata in un laghetto nel Milanese: indagano i carabinieriI vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo in un'auto nel laghetto di Nerviano a Milano. Temi più discussi: È stato trovato un cadavere in un bosco alle porte di Milano; Giallo a Bollate: uomo di 35 anni trovato morto in un bosco. Indagano i carabinieri; Bollate, uomo trovato morto in una zona boschiva; Uomo di 35 anni trovato morto in un bosco nel milanese. Uomo trovato morto in un' auto finita in un laghetto(ANSA) - MILANO, 10 APR - I vigili del fuoco hanno estratto stamani il corpo di un uomo da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. Sono ora in attesa dell'arrivo dei sommozzatori ... altoadige.it Trovato il cadavere di un uomo in un’auto precipitata in un laghetto nel Milanese: indagano i carabinieriI vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo in un’auto nel laghetto di Nerviano a Milano. Indagano i carabinieri sulle cause dell’incidente. fanpage.it Mobilità elettrica: Powy investe a Milano per ampliare la ricarica pubblica x.com Prima ha chiuso Hamleys a Milano, adesso sono in bilico alcuni negozi Giochi Preziosi. Da tempo il gruppo è in difficoltà economica. "Nessuno ci aveva avvisato", dicono i lavoratori a Dossier. Rischiano il posto in 300. I negozi di giocattoli fanno fatica per la - facebook.com facebook