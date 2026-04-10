Milano uomo trovato morto in un' auto finita in un laghetto
A Milano, un uomo è stato trovato senza vita all’interno di un’auto immersa in un laghetto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire cosa sia accaduto. Sono in corso verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente e per identificare la vittima. Al momento non ci sono conferme sulle cause del decesso.
I vigili del fuoco hanno estratto venerdì mattina il corpo senza vita di un uomo da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. Sono attesi i sommozzatori dei vigili del fuoco per escludere che nell'abitacolo ci siano altre persone. Sono ancora ignote le cause dell'incidente e sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità della vittima. Sul posto il Distaccamento di Rho e due mezzi fluviali, oltre ai sanitari 118 e Carabinieri di Legnano e Nerviano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Uomo trovato morto in un' auto finita in un laghettoI vigili del fuoco hanno estratto stamani il corpo di un uomo da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese.
Trovato il cadavere di un uomo in un’auto precipitata in un laghetto nel Milanese: indagano i carabinieriI vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo in un'auto nel laghetto di Nerviano a Milano.
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Trovato il cadavere di un uomo in un’auto precipitata in un laghetto nel Milanese: indagano i carabinieriI vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo in un’auto nel laghetto di Nerviano a Milano. Indagano i carabinieri sulle cause dell’incidente. fanpage.it
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