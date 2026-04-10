Olfa, nuova protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, è entrata nel programma nel 2026. Ha un’età non specificata, ma sui social media è attiva con un profilo Instagram. Professione e passato di Olfa non sono stati ancora dettagliati pubblicamente. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli spettatori, che si stanno interessando alla sua storia e alle sue esperienze passate.

Olfa è una delle nuove protagoniste di Uomini e Donne, arrivata nel 2026 nel parterre del Trono Over. Il suo ingresso non è passato inosservato, soprattutto per il modo diretto con cui si è presentata e per l’interesse mostrato nei confronti del cavaliere Nicola. Fin dalle prime apparizioni, la dama ha attirato l’attenzione sia in studio che tra il pubblico a casa, generando commenti e reazioni contrastanti sui social. Chi è il nuovo compagno di Sophie Codegoni Chi è la nuova dama del trono over Olfa. Olfa Ghalleb è una dama del Trono Over di Uomini e Donne entrata nel programma per conoscere Nicola. Si è subito distinta per il suo carattere deciso e per un atteggiamento sicuro, elementi che hanno contribuito a renderla una presenza evidente fin dal primo momento. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Olfa: cognome, età, Instagram, lavoro e passato

Uomini e Donne, chi è Martina: età, cognome, lavoro e InstagramMartina Calabrò è una delle corteggiatrici che sta movimentando il trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, chi è Edoardo: età, cognome, lavoro, ex moglie e InstagramEdoardo Nestori è uno dei volti più chiacchierati del trono over di Uomini e Donne.

Temi più discussi: Uomini e Donne, le anticipazioni dell'8 aprile: la famiglia di Ciro si esprime su Martina ed Elisa; Uomini e donne, nuovi ritorni nel parterre Over: Ciro annulla l'esterna con Elisa per Martina; Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno confessa la scelta della famiglia e scoppia il caos; Uomini e Donne, Marina Brochetta sulle polemiche nel parterre: Chi fine non ha coraggio, io ne ho da vendere.

Chi è Guido Ricci di Uomini e Donne | Età, lavoro, figli e l’amore con Federica CluzzerGuido Ricci torna a Uomini e donne come ospite: tutto quello che c'è da sapere sull'ex cavaliere del trono over. Guido Ricci torna a Uomini e Donne come ospite dopo aver lasciato il programma due ... ilsussidiario.net

Chi è Nicola di Uomini e Donne: età, lavoro, ex moglie, figli| Scontro in studio con Giada e OlfaNicola di Uomini e Donne torna protagonista su Canale 5: chi è il cavaliere che sta frequentando Olfa e Giada ... ilsussidiario.net

Un ferito gravissimo di 23 anni e due uomini in osservazione in ospedale. È il bilancio di un incidente avvenuto la scorsa notte a Palermo nel curvone della Cala. - facebook.com facebook

Da 174 anni al vostro fianco. Auguri alle nostre donne e ai nostri uomini #AnniversarioPolizia #essercisempre #10aprile x.com