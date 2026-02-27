Martina Calabrò è una delle corteggiatrici di Uomini e Donne che sta partecipando al trono di Ciro Solimeno. Ha circa 25 anni, lavora come assistente e ha un profilo Instagram attivo. La sua presenza nel programma ha attirato l’attenzione del pubblico e dei protagonisti del dating show. Tra le sue caratteristiche, si distingue per la sua partecipazione alla trasmissione e per l’interesse suscitato.

Martina Calabrò è una delle corteggiatrici che sta movimentando il trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne. Mora, determinata e con un carattere molto preciso, ha già dimostrato di non avere paura di dire la sua, anche se si tratta di discutere con il tronista. Il suo arrivo in trasmissione non è passato inosservato, soprattutto perché Ciro ha mostrato interesse sin da subito. Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata della nuova protagonista del trono classico. Dama resta incinta? Spunta la verità e il nome del cavaliere L’arrivo di Martina a Uomini e Donne. Martina Calabrò è arrivata quando il percorso di Ciro Solimeno sul trono era già cominciato. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Martina: età, cognome, lavoro e Instagram

Leggi anche: Uomini e Donne 2026, chi è Martina (corteggiatrice Ciro): età, cognome, origini, lavoro, Instagram

Uomini e Donne 2026, chi è Elisabetta: età, cognome, lavoro, InstagramTra le dame del Trono Over di Uomini e Donne, durante l’edizione 2025/2026, c’è Elisabetta.

UeD 2025, chi è Martina Flavio età, cognome, lavoro, Instagram

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Le anticipazioni di Uomini e Donne del 24 febbraio: Sara ha mantenuto la sua promessa verso Alessio; Chi merita il Serale? 18 febbraio - Amici Clip | Witty TV; Uomini e Donne. Chi è il nuovo corteggiatore di Sara Gaudenzi, Matteo Stratoti, e cosa accadrà tra loro...; Uomini e donne, Sara bacia Alessio ma in studio monta la polemica.

Perché Paola ha rifiutato Edoardo a Uomini e Donne/ Chi è la dama del trono overTutto su Paola, dama del trono over di Uomini e Donne e perché ha rifiutato di uscire dal programma con Edoardo Nestori. ilsussidiario.net

Uomini e Donne, Giovanni e Francesca spiegano perché si erano lasciati e come si sono ritrovatiDopo una brusca rottura che entrambi hanno evitato di commentare direttamente, Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano si sono ritrovati. I due ex protagonisti di Uomini e Donne raccontando cosa è ... comingsoon.it

Una discussione, delle esterne, un bacio e... Scopri cos'è successo nella puntata di oggi di #UominieDonne, clicca QUI! - facebook.com facebook

Uomini e Donne, anticipazioni 2-6 marzo 2026: Tina e Gianni smascherano Mario e Cinzia, tre addii nel Trono Over e bacio nel Classico x.com