Edoardo Nestori, imprenditore noto al pubblico di Uomini e Donne, partecipa al trono over. Ha circa 50 anni e un passato di lavoro nel settore imprenditoriale. È stato sposato in passato e ha un profilo Instagram seguito da molti. Attualmente, si trova al centro di discussioni legate alla frequentazione con Paola Fatuzzo.

Edoardo Nestori è uno dei volti più chiacchierati del trono over di Uomini e Donne. L’imprenditore sta attraversando un momento delicato legato alla frequentazione con Paola Fatuzzo. Nella puntata di oggi 2 marzo, però, la dama ha annunciato la decisione di chiudere definitivamente, contestando le motivazioni usate dal cavaliere. E intanto cresce anche la curiosità sul suo profilo social, molto seguito e già ben riconoscibile. Ecco cosa abbiamo scoperto sul suo conto. Il tronista con cui Sara Gaudenzi è stata fidanzata Chi è Edoardo Nestori di Uomini e Donne. Edoardo Nestori è un cavaliere del trono over che si è imposto come protagonista per presenza e dinamiche. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Edoardo: età, cognome, lavoro, ex moglie e Instagram

