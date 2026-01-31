colpo nella notte al bancomat della bcc magna grecia di vallo scalo

Un furto ha scosso Vallo Scalo nella notte tra giovedì e venerdì. Ignoti hanno preso di mira il bancomat della BCC Magna Grecia, tentando di portare via il denaro. La scena si è svolta nel silenzio della frazione, senza che nessuno si accorgesse subito di quanto stava accadendo. Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto poco dopo, avviando le indagini per identificare i responsabili.

Un assalto al bancomat ha scosso la tranquillità della frazione Vallo Scalo nella notte tra venerdì e sabato. Intorno alle 3.30, ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico della BCC Magna Grecia, situato lungo via dei Due Pini, provocando un forte boato avvertito chiaramente dai residenti della zona. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero utilizzato materiale esplosivo per divellere l’ATM nel tentativo di impossessarsi del denaro contenuto al suo interno. Dopo l’esplosione, il gruppo si sarebbe dato alla fuga in pochi istanti, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

Approfondimenti su BCC Magna Italia

Sabato si è svolta a Vallo della Lucania la cerimonia di riapertura della filiale della Bcc Magna Grecia, recentemente rinnovata.

Ultime notizie su BCC Magna Italia

