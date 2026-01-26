Insulta e infastidisce i clienti di un bar poi si scaglia contro i Carabinieri | fermato con lo spray al peperoncino

Un giovane tunisino senza fissa dimora è stato arrestato dai Carabinieri di Todi per minacce, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma bianca. L’uomo, già infastidito e insultante con clienti di un bar, si è poi scagliato contro i militari, tentando di reagire allo arresto con uno spray al peperoncino. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine alla sua condotta aggressiva.

I militari sono intervenuti nei pressi di un bar del centro cittadino di Marsciano, dove era stata indicata la presenza di un giovane con atteggiamenti molesti e aggressivi nei confronti di alcuni avventori. All'arrivo dei militari, l'uomo, che si trovava all'esterno del bar, si è scagliato contro di loro tentando di sferrare calci e pugni, urlando frasi minacciose. I Carabinieri lo hanno bloccato facendo ricorso allo spray al peperoncino. Durante la perquisizione personale lo stesso è stato trovato in possesso di un coltello, che è stato sottoposto a sequestro. L'uomo è stato portato in carcere a Spoleto, come disposto dal magistrato di turno della Procura.

