Teatro al Tram La commedia degli uguali Pulcinella uno e trino

Il Teatro TRAM ha deciso di ospitare lo spettacolo “La commedia degli uguali, Pulcinella uno e trino” dal 20 al 22 febbraio 2026, dopo che la compagnia ha ricevuto numerosi consensi in altre città. La rappresentazione, scritta e diretta da Antonio Rao Gargiulo, porta in scena un classico della Commedia dell’Arte rivisitato con scene e costumi realizzati da EXTRALab. Gli attori Stefano Quisisana, Emiliana Bassolino, Valeria Cozzolino e Gaetano Buquicchio interpretano i personaggi principali in un’ambientazione che richiama i tradizionali quartieri popolari napoletani

La Commedia dell'Arte torna a vibrare nel cuore del centro storico. Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio 2026, il Teatro TRAM (via Port'Alba 30) ospita " La commedia degli uguali, Pulcinella uno e trino ", scritto e diretto da Antonio Rao Gargiulo, protagonista insieme agli attori Stefano Quisisana, Emiliana Bassolino, Valeria Cozzolino e Gaetano Buquicchio, con scene e costumi a cura di EXTRALab. Cosa accadrebbe se Pulcinella, quel furfante eterno con il cappello a cono e il bastone al fianco, fosse scambiato per.sé stesso, in un turbine di sguardi stupiti e dita puntate? E cosa accadrebbe se questo equivoco, già di per sé esilarante, fosse moltiplicato per tre, in un groviglio di identità che si annodano come i lazzi di una piazza affollata? Proprio questo è quanto accade in questo spettacolo, un vortice di risate e inganni che travolge lo spettatore fin dalla prima scena.