Assegno unico febbraio 2026 | pagamento il 19 e 20 importi rivalutati dell’1,4% e nuove soglie ISEE Adeguamenti di gennaio da marzo con gli arretrati
L'INPS ha annunciato che il pagamento dell'assegno unico di febbraio 2026 avverrà il 19 e 20, a causa dell'aumento dell'1,4% degli importi e delle nuove soglie ISEE. In più, gli arretrati degli adeguamenti di gennaio arriveranno a marzo. La cifra che riceveranno le famiglie cambierà in base alle nuove soglie e alle rivalutazioni, influenzando direttamente il budget mensile di molte case.
Assegno unico e Isee - le scadenze per le maggiorazioni ISEE entro il 28 febbraio: adeguati gli importi dalla mensilità di marzo senza ISEE 2026: da marzo scatta la quota minima pari a 58,3 euro ISEE tra marzo e il 30 giugno ricalcolo e pagam x.com