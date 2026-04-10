Il sindaco ha annunciato l’intenzione di organizzare un evento di inaugurazione ogni giorno, con l’obiettivo di ridurre i ritardi nelle attività amministrative. La proposta è stata presentata durante una conferenza stampa tenuta questa mattina. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui luoghi o le modalità di queste inaugurazioni quotidiane. La decisione sembra voler accelerare i lavori pubblici e le iniziative comunali.

Arezzo, 10 aprile 2026 – «Un’inaugurazione al giorno cerca di “togliere il ritardo politico di torno.». La nota di Fabrizio Trippi AVS-Arezzo 2020. « Le inaugurazioni preelettorali sono una vecchia storia, roba da prima repubblica. Ma almeno, una volta, dietro il nastro c’era un’opera finita, utile, pensata dentro una visione. Qui invece il copione è più povero: si inaugura tutto insieme, in blocco, a ridosso del voto. Non perché le opere siano mature, ma perché il calendario lo impone. Il messaggio è chiaro: “guardate cosa abbiamo fatto”. La domanda vera è un’altra: perché lo avete fatto tutto adesso? Undici anni: il tempo lungo del nulla Undici anni di amministrazione non sono uno scherzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il giorno di Flora "Sì, finalmente torno in pista"Finalmente è arrivato il giorno: Flora Tabanelli, atleta di Rocchetta Sandri (Sestola) esordirà stasera nella sua prima Olimpiade, dopo aver...

Il terremoto politico a Valbondione e la caduta di Semperboni: “Tra un anno mi ricandido, ma da lunedì torno in cantiere”Valbondione, in alta Val Seriana, è un piccolo borgo noto sopratutto per la presenza nel suo territorio della fonte del Serio.

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