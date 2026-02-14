Il giorno di Flora Sì finalmente torno in pista

Flora Tabanelli di Rocchetta Sandri (Sestola) torna in gara dopo aver scelto di saltare la qualificazione di slopestyle. La campionessa mondiale di big air si prepara per il suo primo esordio olimpico, questa sera a Livigno, sulla gigantesca rampa. Flora ha lavorato duramente negli ultimi mesi, concentrandosi esclusivamente sulla gara più importante, quella che potrebbe portarla in finale tra le prime dodici. Nei giorni scorsi, ha descritto il suo salto come

Finalmente è arrivato il giorno: Flora Tabanelli, atleta di Rocchetta Sandri (Sestola) esordirà stasera nella sua prima Olimpiade, dopo aver prudenzialmente saltato la gara di slopestyle per concentrarsi sull’evento di stasera, quel big air di cui è campionessa mondiale in carica e nel quale insegue una finale destinata solo alle prime 12 della qualificazione che si svolgerà sulla bellissima rampa di Livigno: "Un bellissimo salto" ha raccontato Flora nei giorni scorsi, consapevole che non sarà facile centrare l’obiettivo ma anche determinata a far capire a tutte le sue avversarie che quella in Valtellina non è una gita per partecipare ai suoi primi Giochi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Bove torna al Watford con un contratto fino al 2013.

THE LIGHT GATE - Martin Rivera, Quantum Hypnotherapist

Flora Canto, frecciatina a Rocío Muñoz Morales? «C’è la moda di stare insieme il tempo di una copertina sui giornali e il giorno dopo andare con un altro»A La volta buona si parla parlato della festa per i 50 anni di Katia Follesa, celebrata con un party elegante e informale insieme agli affetti più importanti. Tra gli invitati al compleanno, come ... leggo.it

